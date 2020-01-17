Смертоносная схватка краснохвостого сарыча с крысиным полозом попала на фото

Житель американского города Гордонсвилл, штат Теннесси, стал очевидцем схватки краснохвостого сарыча и черного крысиного полоза на дорожке перед своим домом. Об этом сообщает Daily Mail.

43-летний программист Мэттью Клемент (Matthew Clement) возвращался домой из церкви и увидел на дорожке возле своего дома намертво сцепившихся хищную птицу и змею.

Американец сначала подумал, что животные мертвы, но вскоре понял, что ошибался. Птица и змея вцепились друг в друга мертвой хваткой: сарыч только моргал, а полоз едва шевелился. Рептилия обвилась вокруг шеи птицы, в то время как сарыч держал хвост змеи в когтях.

Клемент сделал несколько фотографий и пошел домой. Через 20 минут он вернулся, чтобы узнать, кто победил. Сарыч сидел на дереве над дорожкой, а змея лежала на гравии и не шевелилась. Мужчина отодвинул змею на обочину и подумал, что она мертва, но наутро рептилии возле дома не оказалось — возможно, сарыч прикончил ее.

Краснохвостый сарыч — хищная птица из семейства ястребиных, широко распространен в Северной и Центральной Америке. Крысиный полоз — неядовитый вид змей семейства ужеобразные. Из-за большого разнообразия в окраске их разделяют на несколько подвидов.

В декабре 2019-го сообщалось, что на западном побережье Канады фермеры сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога. Когда они подтянули сцепившихся животных к лодке пикой, затащили их на борт и распутали щупальца, орлан вырвался и улетел на берег, а осьминог уплыл.

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