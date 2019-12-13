Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога. На запись обратило внимание издание Daily Mail.

В понедельник, 2 декабря, сотрудники лососевой фермы возвращались в свой плавучий дом на северо-западной оконечности острова Ванкувер и услышали визг и странные звуки в воде. Один из фермеров, Джон Илетт (John Ilett), увидел на поверхности воды орлана, которого обхватил щупальцами крупный тихоокеанский осьминог.

Фермеры несколько минут наблюдали за битвой двух животных, не решаясь вмешаться. Когда они поняли, что орлан вот-вот утонет, они, все же, попытались спасти птицу из смертельной хватки осьминога. Фермеры подтянули сцепившихся животных к лодке пикой, затащили их на борт и распутали щупальца. Когда осьминог ослабил хватку, орлан вырвался и добрался до берега. Осьминога рыбаки отпустили в воду.

Илетт сказал, что за двадцать лет работы видел всякое, однако схватка осьминога и орлана впечатлила его больше всего. Он предположил, что птица хотела съесть головоногое.

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