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13:51, 28 октября 2022Россия

Российские войска остановили наступление тактических групп ВСУ в ЛНР

Минобороны заявило о неудачном наступлении ВСУ на краснолиманском направлении в ЛНР

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские войска остановили наступление двух тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в пятницу, 28 октября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, противник предпринял неудачную атаку в направлении села Червонопоповка в Луганской народной республике. Ответным огнем российской артиллерии и авиации были уничтожены более 50 украинских бойцов, два танка, два автомобиля и три бронемашины.

В рамках ежедневного брифа Конашенков сообщил, что атаки ВСУ также были отражены на купянском, южно-донецком и николаево-криворожском направлениях.

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По данным Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили 6823 единицы военной автомобильной спецтехники, 3532 орудия полевой артиллерии и миномета, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6130 бронемашин, 383 зенитных ракетных комплекса, 2356 беспилотников, 326 самолетов и 164 вертолета ВСУ.

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Константин Лысяков
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