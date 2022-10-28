Несколько лидеров ЕС допустили поражение Украины

Премьер Польши Моравецкий заявил, что некоторые лидеры ЕС допускают поражение Украины

Некоторые лидеры стран Европейского союза (ЕС) допускают поражение Украины в текущем конфликте. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Rzeczpospolita.

«У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все было по-старому. Допуская, что конфликт можно закончить в том числе и поражением Украины», — высказался глава правительства. При этом он отказался называть имена конкретных политиков.

Моравецкий также уличил Берлин в недостаточной поддержке Киева. «Германия как самая богатая страна в Европе и один из крупнейших экспортеров оружия в мире могла бы сделать гораздо больше для защиты ценностей Европы», — отметил он.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак умолял члена спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США, демократа Эрика Суолуэлла не прекращать помощь Украине.