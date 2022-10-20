В Конгрессе США рассказали про мольбы администрации Зеленского

Newsweek: глава офиса Зеленского Ермак умолял cпецкомитет Конгресса США о помощи Украине

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак умолял члена спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США, демократа Эрика Суолуэлла не прекращать помощь Украине из-за страха поражения в конфликте с Россией. Об мольбах представителей киевской администрации сообщается в материале издания Newsweek.

«На встрече Андрей Ермак умолял меня и моих коллег из cпецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса не дрогнуть», — рассказал конгрессмен. По его словам, Ермак уверен, что в случае прекращения военной помощи «украинский кризис перекинется на соседние страны», что приведет к новому витку эскалации.

Сам Суолуэлл выразил мнение, что в случае победы Республиканской партии США на выборах в ноябре этого года, то консервативное крыло сведет все усилия по военной и экономической поддержке Киева на нет.

Ранее Financial Times заявили, что украинских политиков привело в ужас предложение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о «перекрытии крана» финансирования Украины в случае своей победы на промежуточных выборах.