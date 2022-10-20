В Конгрессе США рассказали про мольбы администрации Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак умолял члена спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США, демократа Эрика Суолуэлла не прекращать помощь Украине из-за страха поражения в конфликте с Россией. Об мольбах представителей киевской администрации сообщается в материале издания Newsweek.
«На встрече Андрей Ермак умолял меня и моих коллег из cпецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса не дрогнуть», — рассказал конгрессмен. По его словам, Ермак уверен, что в случае прекращения военной помощи «украинский кризис перекинется на соседние страны», что приведет к новому витку эскалации.
Сам Суолуэлл выразил мнение, что в случае победы Республиканской партии США на выборах в ноябре этого года, то консервативное крыло сведет все усилия по военной и экономической поддержке Киева на нет.
Ранее Financial Times заявили, что украинских политиков привело в ужас предложение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о «перекрытии крана» финансирования Украины в случае своей победы на промежуточных выборах.