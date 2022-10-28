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13:29, 28 октября 2022Путешествия

В аэропорту Германии в шасси самолета нашли труп

В шасси прилетевшего из Тегерана во Франкфурт самолета Lufthansa нашли труп

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В аэропорту Германии в шасси прилетевшего из Ирана самолета рейса LH 601 авиакомпании Lufthansa нашли труп. Об этом пишет немецкая газета Bild.

В четверг, 27 октября, сотрудники наземной бригады аэропорта Франкфурта обнаружили в шасси самолета, прибывшего из Тегерана, труп человека. Открытие было сделано после того, как пассажиры покинули борт, а воздушное судно переместилось в ангар для технического обслуживания.

Представители Lufthansa и федеральная полиция отказались от комментариев. Правоохранительные органы Франкфурта также не сообщили подробностей.

Ранее в январе мужчина нелегально пробрался в грузовой самолет, летевший из Йоханнесбурга в Амстердам, и провел в отсеке носового шасси 11 часов. Пассажира обнаружили работники аэропорта, которые вызвали полицию. Несмотря на сложный перелет, экстремалу удалось выжить.

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Дарья Рыбак
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