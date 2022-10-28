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12:05, 28 октября 2022Путешествия

Россиянам стали доступны бюджетные туры на Мальдивы

АТОР: Coral Travel запустил туры на Мальдивы за 180 тысяч рублей на двоих в ноябре

Фото: unsplash

Туроператор Coral Travel запустил продажу бюджетных туров на Мальдивы на чартерных рейсах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, путевки на популярный курорт в рамках программы уже стали доступны россиянам. Первая партия туристов отправилась на Мальдивы 28 октября. Отмечается, что до середины ноября в Мале будет выполняться один рейс в неделю, затем — два.

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Так, за недельную путевку на Мальдивы на середину ноября путешественникам придется заплатить от 180 тысяч рублей за двоих при размещении в гестхаусе The Bilimbi Guest House. В проживание включены завтраки.

Недельный тур в пятизвездочном отеле Kandima обойдется россиянам уже в 299 тысяч рублей на двоих. Столько же стоит отдохнуть в пятизвездочной гостинице Sun Island, но уже с полным пансионом.

Рейсы на Мальдивы будет осуществлять авиакомпания Azur Air на самолетах Boeing 767–300. На борту туристам предложат горячее питание.

Ранее в октябре сообщалось, что из-за дефицита зарубежных направлений российские туристы массово устремились на отдых в люксовые отели Гоа. Спрос на VIP-туры возрос втрое в сравнении с допандемийным периодом.

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Фариза Бацазова
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