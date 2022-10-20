Стало известно об интересе россиян к VIP-отдыху на популярном азиатском курорте

АТОР: спрос на VIP-отдых в Гоа вырос в три раза в сравнении с допандемийным периодом

В условиях дефицита заграничных направлений россияне массово устремились на отдых в люксовые отели индийского штата Гоа. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как стало известно, спрос на VIP-отдых на популярном азиатском курорте вырос в три раза в сравнении с допандемийным периодом. В компании Space Travel заявили, что в настоящее время поступает множество запросов на дорогие отели или длительное пребывание в частных апарт-объектах в Гоа, а также на перелеты на бизнес-джетах.

«Люксовый сегмент туристической аудитории всегда был наиболее устойчив к любым кризисам», — объяснил интерес туристов вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора Артур Мурадян.

Специалист напомнил, что в условиях геополитического кризиса большая часть привычных для обеспеченных россиян форматов отдыха либо труднодоступны, либо вовсе недоступны. «Поэтому премиальная аудитория открывает для себя новые страны и уголки мира, Индия и Гоа в их числе», — сообщил он.

По данным АТОР, Space Travel уже заключил прямые контракты с лучшими пятизвездочными и четырехзвездочными отелями Гоа международной цепочки на зимний сезон. К ним, в частности, относятся Taj, The Zuri White Sands, Leela Goa, Le Meridian, Heritage Village, ITC Grand Goa и Grand Hyatt.

Так, девятидневный тур с проживанием в пятизвездочном отеле на завтраках и вылетом в ноябре обойдется россиянам от 206 тысяч рублей на двоих. Специалисты сообщают о наличии и более дорогих предложений. За аналогичную по длительности путевку в отелях премиальной сети Taj туристам придется заплатить уже минимум 326 тысяч рублей на двоих. В стоимость также включен перелет.

Для желающих задержаться на курорте более длительное время доступны виллы и апартаменты. Месячное пребывание на вилле с бассейном в Гоа обойдется путешественникам в 422 тысячи рублей на двоих с перелетом. Снять апартаменты стоит значительно дешевле — от 211 тысяч рублей на двоих с перелетом на этот же срок.

Ранее в октябре туроператор FUN&SUN предложил российским туристам путевки в Гоа с прямыми рейсами. Цены на авиабилеты в ноябре в обе стороны на человека стартуют от 62 тысяч рублей. Проживание в бюджетных гостиницах обойдется путешественникам примерно в 26 тысяч рублей на двоих.