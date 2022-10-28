Медведев: Киев наладит ситуацию с электроснабжением, признав требования РФ в рамках СВО

Путь к стабильности энергосбережения Украины заключается в признании правомерности требований России в рамках специальной военной операции. Такой способ назвал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

Необходимо признать правомерность требований России в рамках спецоперации и ее результаты, отраженные в российской Конституции, добавил политик. «И тогда со светом наладится», — подчеркнул он.

По его словам, покупка Киевом электроэнергии в Словакии приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев. Однако это не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины, заключил политик.

Ранее стало известно, что Украина провела первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. По утверждению генерального директора АО «ЭКУ» Виталия Бутенко, приобретение электроэнергии у европейской страны является дополнительным инструментом стабилизации работы энергосистемы Украины.