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12:53, 28 октября 2022Россия

Медведев назвал способ наладить стабильность энергосбережения Украины

Медведев: Киев наладит ситуацию с электроснабжением, признав требования РФ в рамках СВО

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Путь к стабильности энергосбережения Украины заключается в признании правомерности требований России в рамках специальной военной операции. Такой способ назвал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

Необходимо признать правомерность требований России в рамках спецоперации и ее результаты, отраженные в российской Конституции, добавил политик. «И тогда со светом наладится», — подчеркнул он.

По его словам, покупка Киевом электроэнергии в Словакии приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев. Однако это не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины, заключил политик.

Ранее стало известно, что Украина провела первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. По утверждению генерального директора АО «ЭКУ» Виталия Бутенко, приобретение электроэнергии у европейской страны является дополнительным инструментом стабилизации работы энергосистемы Украины.

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Сергей Истомин
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