Перечислены негативно влияющие на интерес мужчин к сексу продукты

Андролог Богатырев предупредил о негативном влиянии пива и сои на интерес мужчин к сексу

Злоупотребление определенными категориями продуктов, в частности, пивом и соей, негативно влияет на интерес мужчин к сексу, предупредил врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил эти и несколько других популярных продуктов, опасных для мужского либидо.

По словам Богатырева, почетное первое место среди плохо влияющих на мужскую потенцию продуктов занимает пиво. Виноваты содержащиеся в этом напитке фитоэстрогены — вещества, которые обладают подавляющим действием на тестостерон. Из-за них у любителей пива, помимо набора лишнего веса, постепенно происходят изменения во внешнем виде, одним из которых является гинекомастия — увеличение молочных желез, объяснил уролог.

Еще одним распространенным продуктом, которым не стоит злоупотреблять мужчинам, является соя, потому что в ее состав также входят фитоэстрогены. Однако, как отметил Богатырев, соя богата белком, который жизненно необходим для поддержания здоровья. Поэтому, если соевые продукты употреблять в небольших количествах, они окажут положительное влияние на либидо.

Также уролог посоветовал мужчинам не злоупотреблять кофе и копченостями.

Употребление большого количества кофе напрямую воздействует на надпочечники, вырабатывающие гормон стресса. А он, в свою очередь, снижает выработку тестостерона в яичках, то есть угнетает либидо. Опасность копченостей заключается в коптильной жидкости, которая токсически поражает ткань яичек, ответственных за выработку тестостерона Артур Богатырев врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

Вредным для мужского здоровья является и чрезмерное потребление жирного мяса, продолжил уролог. В нем содержится много холестерина, избыток которого пагубно влияет на синтез тестостерона.

Помимо этого, в списке продуктов, вредных для мужского либидо, Богатырев отдельно отметил соль и сахар. «Чрезмерное потребление соли снижает выработку тестостерона за счет наличия в ее составе натрия. А сахар, провоцируя выработку инсулина, практически полностью приостанавливает выработку собственного эндогенного тестостерона в организме мужчины, что неизбежно приведет к падению интереса к сексу», — заключил он.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала самый полезный для пожилых людей орех. Она рекомендовала людям в возрасте включить в свой рацион грецкие орехи, так как они богаты йодом, витаминами группы В, калием и магнием. Также в этом продукте много белка.