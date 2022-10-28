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05:01, 28 октября 2022Забота о себе

Объяснены причины сексуальной тяги молодых мужчин к женщинам постарше

Секс-коуч Морозова: мужчины выбирают женщин постарше, так как считают их более страстными

Фото: Natalia Sobolivska / Unsplash

Молодые мужчины выбирают партнерш постарше, потому что считают их более страстными и искушенными в вопросах интимной близости, объяснила секс-коуч, тренер центра Secrets Евгения Морозова. Причины сексуальной тяги к взрослым женщинам она назвала беседе с «Лентой.ру».

По словам Морозовой, среди молодых и сексуально активных мужчин распространено мнение, будто женщины постарше всегда опытнее. Они хотят добиться близости с ней, так как для них это автоматически означает хороший и страстный секс. По их мнению, во время полового контакта с опытной партнершей можно будет отпустить контроль и просто наслаждаться процессом, ведь она точно знает, что нужно делать в постели.

В порно популярна аббревиатура MILF, если переводить дословно — «мамаша, с которой я бы переспал». Если поискать, можно найти большое количество фильмов для взрослых в главной роли с женщиной, которая явно годится в матери своему молодому любовнику. Она обычно горячая и властная. А, как известно, женская доминация — одна из ярких сексуальных фантазий современного мужчины. Поэтому такое порно популярно у представителей сильного пола всех возрастов

Евгения МорозоваСекс-коуч, тренер Центра Secrets
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Как отметила секс-коуч, существует и другая категория молодых мужчин: они считают, что, завоевав зрелую женщину, смогут выйти на новый уровень искусства обольщения. Для них это прекрасная возможность перенять опыт своей зрелой партнерши и научиться доставлять удовольствие.

Морозова добавила, что женщины постарше традиционно с большей ответственностью относятся к контрацепции и не спешат выйти замуж за молодого любовника. Кроме того, мужчин может привлекать, что в таких отношениях меньше истерик и скандалов, поскольку обе стороны, как правило, понимают, что их смысл — только секс.

Ранее сексолог Елена Кондрашева предупредила о вреде секса втроем. По ее словам, подобный способ разнообразить интимную жизнь в браке может быть вреден для ментального здоровья, если согласие на подобный эксперимент получено без желания одной из сторон.

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Наталья Обрядина
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