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13:52, 28 октября 2022Бывший СССР

Украина заминировала границу с Белоруссией

Госпогранслужба Украины: оборонительные позиции на границе с Белоруссией усилены минами

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украина усилила оборонительные позиции на границе с Белоруссией и заминировала часть территории. Об этом агентству «Укринформ» сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Сейчас на границе с Белоруссией пограничники и другие составляющие сил обороны [Украины] нарастили инженерное обустройство, оборонительные позиции и минирование территории. Подразделениями отработаны меры взаимодействия», — рассказал Демченко. Он не уточнил, какой тип мин преимущественно был использован для усиления обороны.

Ранее замначальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов сообщил, что украинские войска усилили свою группировку на границе с Белоруссией. Он также отметил, что в Генштабе в настоящий момент не наблюдают создания наступательной группировки противника со стороны Белоруссии.

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Алевтина Запольская
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