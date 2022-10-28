Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:05, 28 октября 2022Россия

Синоптики сообщили о скором похолодании в Москве

Метеоролог Макарова: в Москве ожидаются минусовая температура и первый снег

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В ночь на понедельник, c 30 на 31 октября, в Москве температура воздуха опустится ниже нуля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

По словам метеоролога, вместе с похолоданием стоит ожидать гололедицу и небольшие осадки, в том числе в виде мокрого снега. «Понижение температуры от – 3 до +2 в ночь на понедельник», — отмечает специалист.

Макарова подчеркнула, что в прогнозе Гидрометцентра России говорится не о мокром снеге, а именно об осадках, потому что их количество будет небольшим, а температура воздуха при этом — динамичной.

Ранее врач назвал опасным популярный «бабушкин» способ профилактики простуды. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предупредил, что капли из сока чеснока или лука могут повредить слизистую носа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского в Аризону на переговоры
В США завершили расследование стрельбы с участием Алека Болдуина
Синоптики сообщили о скором похолодании в Москве
В новостройках столицы стало больше квартир-студий
Папа Франциск рассказал о смотрящих порно монахинях
В Венесуэле заявили о потере ЕС политической и экономической репутации
Попавших под мобилизацию бизнесменов освободили от налогов
Маск возглавил Twitter
Крыс с рюкзаками отправят искать выживших после землетрясений
Стало известно о намерении Японии купить у США крылатые ракеты Tomahawk
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.