Синоптики сообщили о скором похолодании в Москве

Метеоролог Макарова: в Москве ожидаются минусовая температура и первый снег

В ночь на понедельник, c 30 на 31 октября, в Москве температура воздуха опустится ниже нуля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

По словам метеоролога, вместе с похолоданием стоит ожидать гололедицу и небольшие осадки, в том числе в виде мокрого снега. «Понижение температуры от – 3 до +2 в ночь на понедельник», — отмечает специалист.

Макарова подчеркнула, что в прогнозе Гидрометцентра России говорится не о мокром снеге, а именно об осадках, потому что их количество будет небольшим, а температура воздуха при этом — динамичной.

Ранее врач назвал опасным популярный «бабушкин» способ профилактики простуды. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предупредил, что капли из сока чеснока или лука могут повредить слизистую носа.

