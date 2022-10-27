Врач назвал опасным популярный «бабушкин» способ профилактики простуды

Врач Тяжельников предупредил о серьезной опасности капель из сока чеснока

Капли из сока чеснока или лука нельзя использовать для профилактики простуды и гриппа, так как они могут повредить слизистую носа, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Популярный «бабушкин» способ он назвал опасным в беседе с РИА Новости.

Чеснок и лук содержат фитонциды — вещества, обладающие противомикробным действием, и они действительно полезны для профилактики простудных заболеваний, заявил Тяжельников. Эти продукты нужно регулярно добавлять в пищу для укрепления иммунитета.

В то же время использование капель из сока лука и чеснока для лечения насморка и защиты от ОРВИ представляет серьезную опасность для здоровья, потому что может повредить слизистые оболочки носа, предупредил врач. По его мнению, гораздо полезнее и безопаснее в качестве профилактики промывать нос и полоскать горло солевым раствором.

Помимо этого, Тяжельников рекомендовал сбалансированно и разнообразно питаться, одеваться по погоде и при необходимости принимать витамины C и D, а также цинк, отвечающие за сопротивляемость организма инфекциям. Эти правила помогут снизить риск заболеть простудными заболеваниями в осенне-зимний период.

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