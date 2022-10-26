Стоматолог рассказал об опасности зубных щеток

Стоматолог Лосев предупредил, что старая зубная щетка может стать рассадником инфекции

Старая зубная щетка может стать рассадником инфекции и мешать выздоровлению после ОРВИ, COVID-19 и других болезней, предупредил стоматолог, главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему старые зубные щетки могут представлять опасность, и рассказал, насколько часто их следует менять.

Зубная щетка даже при тщательном уходе за ней может стать источником бактерий, так как регулярно контактирует с зубным налетом, пояснил стоматолог. Если же человеку удаляют зуб, проводят имплантацию зуба, или пациент лечит пародонтит или гингивит, ему следует еще тщательнее, чем обычно, мыть зубную щетку.

Если же вы перенесли ОРВИ, ангину, COVID-19 и другие заболевания, зубную щетку нужно хранить отдельно от щеток близких, живущих с вами Владимир Лосев стоматолог

По словам Лосева, осевшие на зубной щетке микроорганизмы и вирусы могут стать причиной воспаления слизистой или просто мешать полному выздоровлению, переводя инфекцию в разряд хронических. Если вовремя не заменить щетку, горло будет регулярно воспаляться даже при здоровом образе жизни и приеме витаминов.

раз в 2—3 месяца нужно менять зубную щетку на новую

Лосев добавил, что микробы оседают и на той стороне щетки, которая предназначена для чистки языка. Остатки налета, образующегося на языке при болезнях, могут сохраняться на ней даже после дезинфекции. В таких случаях стоит сразу же заменить зубную щетку на новую.

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