Россиянина задержали за вымогательство у миллиардера 40 миллионов рублей

В Подмосковье полиция задержала мужчину за вымогательство 40 млн рублей у миллиардера

В подмосковном ресторане полицейские задержали жителя Клина по подозрению в вымогательстве 40 миллионов рублей у российского миллиардера из списка Forbes Вадима Мошковича. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Шантажист угрожал бизнесмену распространением некоего компромата: переписки и фотографий, если он откажется платить. Мошкович обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Встреча с вымогателем была назначена в ресторане на Рублевском шоссе, в котором после передачи денег подозреваемого задержали.

Правоохранители возбудили против мужчины уголовное дело о вымогательстве.

26 октября стало известно, что телеведущая Ксения Собчак попала в число подозреваемых по делу о вымогательстве вместе со своим коммерческим директором Кириллом Сухановым и бывшим главным редактором журнала Tatler Арианом Романовским. Из материалов дела следует, что их требовали у главы «Ростеха» 11 миллионов рублей за удаление постов в одном из Telegram-каналов.