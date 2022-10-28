CNBC: Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру в Сан-Франциско

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск возглавил Twitter. Об этом сообщает CNBC.

Как отмечает телеканал, прежнее руководство в лице генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала уже покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

26 октября Маск рассказал, что посетил штаб-квартиру социальной сети Twitter в Калифорнии. Он опубликовал видео, на котором запечатлено, что он приехал в главный офис компании с раковиной в руках.

Сам Илон Маск объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству. Он пояснил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.