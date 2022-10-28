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10:34, 28 октября 2022Ценности

Названы самые популярные пластические операции у мужчин

Хирург Дмитрий Давыдов назвал пластику век и носа самыми популярными операциями у мужчин

Фото: Artur Tumasjan / Unsplash

Хирург и доктор медицинских наук Дмитрий Давыдов назвал самые популярные пластические операции у мужчин. Его высказывание приводит портал News.ru.

По словам врача, чаще всего пациенты прибегают к липосакции, а также пластике век, носа и грудных желез. Так, если речь идет о мужчинах до 35 лет, то в большей степени они желают изменить форму носа как с эстетической, так и с функциональной стороны — для улучшения носового дыхания.

В то же время россияне старше 50 лет предпочитают избавляться от возрастных изменений во внешности посредством пластики лба, век, подглазничной области, а также средней и нижней зоны лица. По словам профессора, обычно они прибегают к блефаропластике, предпочитая ее расширенным операциям.

Ранее в октябре хирург Дмитрий Скворцов назвал самые востребованные виды пластических операций у девушек. Среди наиболее популярных процедур у клиенток в возрасте около 20 лет и немного старше оказалась ринопластика. При этом, по словам врача, чаще всего в его кабинет приходят пациентки с выдающейся горбинкой на носу, полученной, в частности, в результате травмы.

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Майя Пономаренко
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