Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:33, 28 октября 2022Ценности

Невеста показала на видео ставший причиной ее слез свадебный маникюр

Блогерша Хлоя Клейтон показала испорченный свадебный маникюр, ставший причиной ее слез

Кадр: @.chloeclayton / TikTok

Блогерша Хлоя Клейтон показала на видео ставший причиной ее слез испорченный свадебный маникюр. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала несколько снимков с аккуратными удлиненными ногтями белого и розового оттенков, которые были равномерно украшены мелкими блестками. Юзерша пояснила, что данные фото она показала мастеру в качестве образца желаемого дизайна. Затем инфлюэнсерша показала результат работы специалиста. Так, ее ногти были коротко обрезаны и оформлены крупными и неоднородными блестящими частицами.

«Вспоминаю сделанный к свадьбе маникюр. Он был такой плохой, что я расплакалась. Это было совсем не то, что я просила. Я не шучу. Вот что я имею в виду», — прокомментировала она запечатленный результат работы мастера.

Ранее в октябре сообщалось, что блогерша с никнеймом elliebethrae три года боялась парикмахеров из-за испорченной за неделю до свадьбы прически.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на желание Польши возместить военные потери при СССР
Умер пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
Невеста показала на видео ставший причиной ее слез свадебный маникюр
Суд арестовал пьяного мужчину за изнасилование незнакомки в Москве
На Марсе обнаружили расплавленную магму
Попавшему под град с грозой самолету оторвало носовую часть
Опубликовано видео первого купания раненого медведя Диксона в бассейне
Историю давшей показания о своем убийстве женщины экранизировали
В украинском Измаиле перенесут памятник Суворову в музей
Россиянину дали 17,5 года за убийство хозяина квартиры и нападение на продавца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.