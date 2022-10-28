Побывавший в плену боец рассказал о словах украинского депутата узникам

Побывавший в плену боец ДНР Егильницкий рассказал о нежелании мира среди депутатов Украины

Участница делегации Верховной рады Украины, посетившей лагерь военнопленных «Запад-1», заявила, что Киеву не нужен мир. Об этом РИА Новости рассказал освобожденный боец ДНР Владислав Егильницкий.

По его словам, парламентарий, предположительно от Харьковской области, спросила у пленных, чего они хотят. Услышав ответ «Мира», женщина сказала, что Украине не нужен мир, Украине нужна победа. Егильницкий счел странным подобное отношение, когда во время боевых действий стороны не желают их завершения.

27 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной. Однако, отметил он, Киев принял решение отказаться от диалога с Москвой. «Вопрос не в нас», — указал российский лидер.

