Военком высказался о дезертирстве через дыру в заборе мобилизованного россиянина

Военком Якутии Авдонин назвал нетипичным поведение дезертировавшего мобилизованного

Мобилизованный россиянин дезертировал из военной части через дыру в заборе

Начало событий в новости Мобилизованный россиянин дезертировал из военной части через дыру в заборе

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин назвал поведение дезертировавшего через дыру в заборе мобилизованного жителя республики нетипичным для военнослужащих из этого региона. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале оперштаба Якутии.

По словам военкома, в основной массе мобилизованные россияне из Якутии служат достойно и показывают стойкость духа.

«От командиров всех частей, в которых проходят службу наши ребята, всегда приходят только позитивные отклики и положительные отзывы. Все мобилизованные из Якутии показывают стойкость духа, высокие моральные и боевые качества, сплоченность и твердую дисциплину», — сказал Авдонин.

Ранее в России возбудили первое уголовное дело о дезертирстве мобилизованного. Из постановления военной комендатуры Улан-Удэ следует, что призванный в рамках частичной мобилизации житель Якутии был зачислен в военную часть в Бурятии 23 сентября. По информации адвоката, дезертировавший россиянин заявил командиру, что отказывается ехать на Украину, после чего сбежал через дыру в заборе.

«Ведомости» со ссылкой на собственные источники в парламенте сообщали о возможном завершении мобилизации в течение недели.