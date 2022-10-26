Мобилизованный россиянин дезертировал из военной части через дыру в заборе

Юрист Чиков: в России возбудили первое уголовное дело о дезертирстве мобилизованного

В России возбудили первое уголовное дело о дезертирстве мобилизованного. Об этом сообщил юрист, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Из постановления военной комендатуры Улан-Удэ следует, что призванный в рамках частичной мобилизации житель Якутии был зачислен в военную часть в Бурятии 23 сентября. Спустя неделю он самовольно ее покинул.

По информации адвоката, дезертировавший россиянин заявил командиру, что отказывается ехать на Украину, после чего сбежал через дырку в заборе. Теперь ему грозит наказание до семи лет лишения свободы по части 3.1 статьи 337 Уголовного кодекса о самовольном оставлении части в период мобилизации.

Ранее в России возбудили первое уголовное дело об уклонении от частичной мобилизации в отношении 32-летнего жителя Пензы, который отказался подписывать повестку в военный комиссариат. По словам Чикова, мужчину задержали при силовой поддержке ОМОНа и поместили в изолятор. Впоследствии прокуратура признала незаконным постановление о возбуждении дела, а главу регионального Следственного комитета привлекли к дисциплинарной ответственности.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дезертирство и неявка военнослужащих на службу по призыву будет наказываться лишением свободы на срок до 10 лет. Отмечается, что военный может быть освобожден от уголовной ответственности, если побег из части вызван «стечением тяжелых обстоятельств».