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07:12, 23 октября 2022Силовые структуры

Главу СК российского региона наказали за дело об уклонении от мобилизации

Юрист Павел Чиков: глава пензенского СК наказан за ложное дело об уклонении от мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Главу управления Следственного комитета России (СКР) по Пензенской области привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела об уклонении от призыва в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщил юрист, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

«Постановление о возбуждении дела по статье 328 УК в отношении пензенца Максима Моисеева было отменено заместителем прокурора области», — сообщил правозащитник. Житель российского региона планирует обратиться в суд с иском о реабилитации, добавил Чиков.

Ранее Чиков заявил, что в России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации. По его словам, дело в Пензе расследует Зареченский межрайонный следственный отдел СКР. «Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат», — заявил правозащитник.

Марина Совина
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