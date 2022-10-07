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В России отменили постановление о возбуждении дела за уклонение от мобилизации

Пензенская прокуратура отменила первое в РФ уголовное дело об уклонении от мобилизации

Фото: Прокуратура Пензенской области

Прокуратура Пензенской области признала незаконным решение о возбуждении первого в России уголовного дела за уклонение от мобилизации. Об отмене данного постановления заявил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Он добавил, что Следственный комитет России (СКР) будет обжаловать такое решение.

О возбуждении первого в России уголовного дела за уклонение от мобилизации стало известно 5 октября. Его фигурантом стал житель Пензы 1990 года рождения. Дело расследовал Зареченский межрайонный следственный отдел СКР. По данным Чикова, подозреваемый отказался подписать повестку в военный комиссариат. Правозащитник также уточнил, что согласно разъяснениям Верховного суда России, статья 328 УК РФ применяется только к уклоняющимся от призыва на срочную военную службу.

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Екатерина Власова
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