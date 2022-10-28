Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:01, 28 октября 2022Россия

Небензя пригрозил США и Украине последствиями за нарушения КБТО

Постпред Небензя: США и Украину будут ждать последствия в случае нарушения ими КБТО
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригрозил США и Украине последствиями, если их нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) подтвердятся. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что государства так и не предоставили объяснений касательно неисполнения ими обязательств в рамках Конвенции. Небензя уточнил, что в середине июня США и Украине были направлены соответствующие документы с конкретными вопросами относительно их действий. «Однако Вашингтон и Киев не представили необходимые пояснения и не приняли незамедлительные меры по исправлению сложившейся ситуации», — сказал дипломат.

Небензя сообщил, что Россия по-прежнему намерена получить ответы на свои вопросы к США и Украине по поводу «соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории».

Ранее группа стран в Организации объединенных наций (ООН) заявила о необходимости задействовать КБТО на фоне деятельности Соединенных Штатов. Отмечается, что с такой инициативой выступили Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского провести переговоры в Аризоне
Певица Глюкоза перечислила свои методы борьбы с паникой
Боррель заявил об отсутствии улик на совершивших взрывы на «Северных потоках»
Байден пожаловался на доставшуюся ему от Трампа экономику в руинах
Гросси во время доклада перед Совбезом ООН поднял вопрос «грязной бомбы»
Джулия Фокс прогулялась по улицам без штанов и была обругана в сети
Китай призвал ООН рассмотреть данные России о нарушении КБТО
Небензя пригрозил США и Украине последствиями за нарушения КБТО
Lockheed Martin показала изображение истребителя шестого поколения
«Ференцварош» Черчесова вышел в плей-офф Лиги Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.