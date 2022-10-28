Небензя пригрозил США и Украине последствиями за нарушения КБТО

Постпред Небензя: США и Украину будут ждать последствия в случае нарушения ими КБТО

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригрозил США и Украине последствиями, если их нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) подтвердятся. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что государства так и не предоставили объяснений касательно неисполнения ими обязательств в рамках Конвенции. Небензя уточнил, что в середине июня США и Украине были направлены соответствующие документы с конкретными вопросами относительно их действий. «Однако Вашингтон и Киев не представили необходимые пояснения и не приняли незамедлительные меры по исправлению сложившейся ситуации», — сказал дипломат.

Небензя сообщил, что Россия по-прежнему намерена получить ответы на свои вопросы к США и Украине по поводу «соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории».

Ранее группа стран в Организации объединенных наций (ООН) заявила о необходимости задействовать КБТО на фоне деятельности Соединенных Штатов. Отмечается, что с такой инициативой выступили Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия.