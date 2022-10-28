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01:49, 28 октября 2022Россия

Россия указала на отсутствие комментария о работе Пентагона на Украине

Постпред России Небензя: США не объяснили причины работы Пентагона на Украине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на отсутствие разъяснений со стороны США относительно работы Пентагона на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат заявил, что Соединенные Штаты так и не предоставили ответа, почему биологической программой на Украине руководило военное ведомство и его «многочисленные подрядчики». Он подчеркнул, что при этом утверждается, что сотрудничество США и Украины в биологической сфере носит исключительно мирный характер. «Каким гуманиатрным сотрудничеством может заниматься министерство обороны? Мы не услышали ответа даже на этот вопрос», — сказал Небензя.

Он добавил, что Москва сочла «умилительным» заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая назвала подтверждением отсутствия военно-биологической деятельности государства на Украине тот факт, что управление по вопросам разоружения Секретариата организации отрицает данное предположение.

«Вы что, правда считаете нас такими наивными, предполагая, что Пентагон будет информировать управление по вопросам разоружения Секретариата ООН о своих секретных военно-биологических программах на Украине?», — задался вопросом Небензя.

Ранее постпред России предупредил США и Украину о последствиях в случае выявления нарушений ими Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Небензя подчеркнул, что Вашингтон и Киев так и не предоставили требуемые от них объяснения относительно неисполнения ими обязательств в рамках Конвенции.

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Варвара Кузьмина
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