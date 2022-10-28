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14:21, 28 октября 2022Среда обитания

Вместо здания для Госдумы и Совфеда в Москве построят офисы

РБК: вместо федерального Парламентского центра в Москве построят офисы

Фото: unsplash

В Мневниковской пойме на северо-западе Москвы построят офисы вместо федерального Парламентского центра. Об этом сообщает РБК.

В 2014 году на участке в 15,9 гектара планировали возвести новый комплекс для Государственной Думы и Совета Федерации. Через год были проведены архитектурные конкурсы, однако реализация проекта не началась. В 2018 году власти отказались от идеи строительства подобного центра из-за высокой стоимости.

Однако в начале 2022 года территорию решили передать в аренду организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» и построить там административно-деловой центр. Площадь комплекса оценили в 230 квадратных метров, здания будут достигать в высоту не более 75 метров. По данным компании Nikoliers, объект может обойтись в 25-30 миллиардов рублей.

Планы по строительству нового здания Госдумы озвучивались не протяжении нескольких лет. В октябре 2020 года президент России Владимир Путин согласился с тем, что Госдума должна иметь достойное расположение, однако предложил значительно снизить затраты для реализации этой цели.

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Нина Ташевская
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