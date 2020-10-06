На депутатах Госдумы решили сэкономить

Президент России Владимир Путин предложил сэкономить на строительстве нового здания Государственной Думы. Об этом он заявил на онлайн-встрече с лидерами думских фракций, сообщает «Интерфакс».

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Путин согласился с мнением, что Госдума должна иметь «достойное расположение», которое зависит от количества вложенных денег. Однако президент предложил значительно снизить затраты. «Можно будет зачесть стоимость тех зданий и сооружений, которые есть у думы сегодня, для того, чтобы построить новые, практически без серьезных бюджетных вложений», — рассказал глава государства.

Планы по строительству нового здания Госдумы озвучиваются несколько лет, в рамках проекта даже был проведен тендер, который выиграла компания Михаила Гуцериева. Однако амбициозный проект так и не был реализован. Тема актуализировалась после того, как член комитета Госдумы по строительству и транспорту Владимир Ресин призвал адаптировать рабочее пространство парламентариев с «учетом новой посткоронавирусной реальности».

По данным «Интерфакса», весной 2019 года планировалось реконструировать зал пленарных заседаний, однако выполнить работы не удалось из-за проблем с фундаментом, в котором нашли пустоты. О проведении дальнейших работ не сообщалось, однако агентство утверждало, что без анализа грунтовых пустот проводить реконструкцию здания невозможно.

Осенью того же года в Госдуме заявили о планах арендовать на 2020-2021 года Дом союзов. Предполагалось, что депутаты переедут в соседнее здание на период реконструкции, однако этого так и не произошло.

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