В Петербурге брат депутата Госдумы заколотил бизнес-центр

В Санкт-Петербурге владелец бизнес-центра выгнал арендаторов с площадки, заколотив офисы с помощью металлических задвижек и штырей. Об этом сообщает «Фонтанка».
Бизнес-центр находится на Курской улице, 28/32. Съемщики площадей, которые пришли сюда с утра, обнаружили, что некоторые двери заколочены — в стены были вмонтированы штыри с задвижками. Таким образом, собственником центра были нарушены гарантии властей, что малому бизнесу предоставят отсрочку по платежам за аренду помещений из-за коронавируса.
Директором и бенефициаром ООО «Аренда Групп» является, как пишет «Фонтанка», Вячеслав Ананских. Он владеет рекламным оператором «Руан» и банком «Гефест». Также он приходится братом депутату Госдумы Игорю Ананских.
Съемщики писали ему коллективное письмо с просьбой об отсрочке, но безуспешно. «Получили отказ с аргументом, что он [хозяин] не собирается спасать наш бизнес в ущерб своему», — сказали изданию в одной из компаний. В числе пострадавших оказались, в частности, танцевальная студия и гончарный коворкинг. Ананских не ответил на запрос журналистов на момент публикации.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения