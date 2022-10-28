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19:30, 28 октября 2022Экономика

Одна страна полностью откажется от российского СПГ

МИД Великобритании заявил о введении запрета на импорт сжиженного газа из России

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Великобритания решила полностью прекратить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Соответствующий запрет анонсировал МИД страны в своем аккаунте Twitter.

Эмбарго на поставки начнет действовать 1 января 2023 года. Великобритания таким образом поддерживает страны по всему миру в решении снизить зависимость от российского газа, указано в заявлении ведомства.

Соединенное Королевство продолжает вводить санкции против России на фоне военных спецоперации на Украине. Страна ограничила экспорт около 700 категорий товаров и сырья в Россию — в денежном выражении это 19 миллиардов фунтов стерлингов (22,04 миллиарда долларов).

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В настоящее время самым крупным экспортером газа в Великобританию является Норвегия. При этом около 17 процентов импорта приходится на поставки СПГ, большую часть которых осуществляют Катар, США и Россия. В 2021 году Соединенное Королевство закупило 3,12 миллиарда кубометров газа в России, или четыре процента от общих объемов потребления.

В июне текущего года Великобритания впервые за все время ведения статистики обошлась без поставок топлива из России. Общий объем импорта из России в Британию находился на самом низком уровне с января 1997 года. При этом за период с февраля 2021-го по февраль 2022-го среднемесячный показатель импорта составил почти 500 миллионов фунтов (около 580 миллионов долларов).

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Мария Грушко
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