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13:09, 28 октября 2022Бывший СССР

В Киргизии опровергли давление на СМИ

Пресс-секретарь президента Киргизии Султанбаев опроверг давление на СМИ

Фото: Xinhua/Fei Maohua / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Киргизии Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев опроверг давление на СМИ. Его слова приводит РИА Новости.

«Свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет. (…) На сегодняшний день в Кыргызстане никаких ограничений для функционирования свободных медиа нет», — заявил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что единственном требованием, которое относится ко всем гражданам и юридическим лицам, является соблюдение законодательства. По его словам, понятие свобода слова должно быть связано с понятием ответственности. Говоря о блокировке сайта «Азаттык» (подразделение «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», признанного в России СМИ-иноагентом), Султанбаев отметил, что решение приняли в рамках законов Киргизии.

28 октября несколько киргизских СМИ устроили акцию протеста. Они выступили против давления властей страны на свободу слова. Некоторые СМИ, в том числе агентство 24.kg и портал «Кактус медиа», приостановили выпуск новостей с 9 до 12 часов (с 6:00 до 9:00 мск).

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Кристина Есикова
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