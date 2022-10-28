В Киргизии опровергли давление на СМИ

Пресс-секретарь президента Киргизии Султанбаев опроверг давление на СМИ

Пресс-секретарь президента Киргизии Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев опроверг давление на СМИ. Его слова приводит РИА Новости.

«Свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет. (…) На сегодняшний день в Кыргызстане никаких ограничений для функционирования свободных медиа нет», — заявил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что единственном требованием, которое относится ко всем гражданам и юридическим лицам, является соблюдение законодательства. По его словам, понятие свобода слова должно быть связано с понятием ответственности. Говоря о блокировке сайта «Азаттык» (подразделение «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», признанного в России СМИ-иноагентом), Султанбаев отметил, что решение приняли в рамках законов Киргизии.

28 октября несколько киргизских СМИ устроили акцию протеста. Они выступили против давления властей страны на свободу слова. Некоторые СМИ, в том числе агентство 24.kg и портал «Кактус медиа», приостановили выпуск новостей с 9 до 12 часов (с 6:00 до 9:00 мск).