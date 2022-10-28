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11:50, 28 октября 2022Бывший СССР

Киргизские СМИ устроили акцию протеста против давления на свободу слова

В Киргизии СМИ устроили акцию протеста против давления властей страны на свободу слова

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В пятницу, 28 октября, несколько киргизских СМИ устроили акцию протеста, выступив таким образом против давления властей Киргизии на свободу слова. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве протеста ряд СМИ, в том числе агентство 24.kg и портал «Кактус медиа», с 9 до 12 часов (с 6:00 до 9:00 мск) приостановили выпуск новостей.

Таким способом журналисты решили выразить протест против решения Министерства культуры, информации и туризма Киргизии, которое на два месяца заблокировало сайт радио «Азаттык» (подразделение «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», признанного в России СМИ-иноагентом) за распространение недостоверной информации.

В марте Роскомнадзор заблокировал сайт «Радио Свобода» на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она регламентирует порядок блокировки информационных ресурсов, на которых содержатся призывы к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Позднее суд оштрафовал «Радио Свобода» на десятки миллионов рублей за отказ удалять запрещенный на территории России контент, а в августе начал процедуру банкротства организации.

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Алевтина Запольская
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