«Радио Свобода» оштрафовали еще на 20 миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал «Радио Свобода» на 20 миллионов рублей за неудаление контента

Суд в Москве оштрафовал «Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов) еще на 20 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд рассмотрел 20 протоколов по части 2 статьи 13.41 [Кодекса об административных правонарушениях], по каждому назначено наказание в размере 1 миллиона рублей», — сообщили агентству в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Уточняется, что всего на судебный участок в отношении «Радио Свобода» поступили 80 протоколов, связанных с неудалением запрещенной информации. По каждому из них радиостанции грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Перед этим суд уже назначил наказание по 60 протоколам.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к русскоязычному сайту армянской службы «Радио Свобода» — «Радио Азатутюн». Блокировка была осуществлена по требованию Генпрокуратуры России.

В середине мая суд оштрафовал «Радио Свобода» на десять миллионов рублей за отказ удалять запрещенный на территории России контент. Отмечалось, что общая сумма штрафов в отношении радиостанции составляла 55,8 миллиона рублей.