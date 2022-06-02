Роскомнадзор заблокировал сайты еще двух изданий

Роскомнадзор заблокировал сайт финской телерадиокомпании Yle и «Радио Азатутюн»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту еще двух изданий — финской телерадиокомпании Yle и армянской службы «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) «Радио Азатутюн». Информация об этом появилась в универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России.

Оба ресурса были заблокированы по требованию Генпрокуратуры России от 27 мая. Основанием для внесения в реестр стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

При попытке зайти на эти сайты появляется сообщение о том, что доступ к ресурсам не удается получить. При этом блокировке в России подверглась только русская версия сайта «Радио Азатутюн».

В конце мая Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» (признан в России НКО-иноагентом). Основанием также стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Позже в ведомстве заявили, что ресурс был заблокирован из-за распространения на нем фейковой информации о спецоперации России на Украине.