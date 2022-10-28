«Портящий все лицо» нос блогерши стал предметом шуток в сети

Итальянская блогерша Тесс дала отпор критикующим ее нос хейтерам в сети

Блогерша Тесс из Италии дала отпор критикующим ее нос хейтерам в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @baabytess рассказала, что ее необычная форма носа часто становится предметом шуток. В связи с этим девушка решила записать видео, в котором она ответила на критику.

Так, на первых кадрах Тесс прикрыла свой нос рукой. «Прикрой то, что портит тебе все лицо», — подписала ролик юзерша и затем быстро убрала руку от лица, повернувшись к камере боком. «Что еще здесь сказать: я люблю свой нос и я не стану его менять», — заявила итальянка.

Видео стало вирусным, набрав 2,4 миллиона лайков, 63,3 тысячи комментариев и 59,4 тысячи репостов. Зрители похвалили Тесс за смелый поступок, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Ты прекрасна», «О боже, ты сногсшибательная», «Стандарты красоты смешны!» — высказывались они.

Ранее в октябре российская модель Анастасия Власенко дала отпор хейтерам из-за аномально тонкой талии. По словам девушки, ее часто обвиняют в использовании инструментов ретуши. В качестве доказательства своей природной стройности манекенщица опубликовала видео, на котором она показала скриншот галереи из своих снимков без фотошопа.