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Российская модель с аномально тонкой талией дала отпор хейтерам в соцсетях

Российская модель Анастасия Власенко доказала природную стройность снимками без ретуши

Кадр: @anastasyavlasenko

Российская модель Анастасия Власенко дала отпор хейтерам из-за аномально тонкой талии. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам пользовательницы соцсети с никнеймом anastasyavlasenko, чей блог насчитывает более 580 тысяч подписчиков, ее часто обвиняют в использовании инструментов ретуши, поскольку у нее очень тонкая талия. В качестве доказательства своей природной стройности манекенщица опубликовала видео, на котором она запечатлена в черном коротком топе и мини-юбке с широким поясом. При этом ее образ был дополнен колготками и высокими сапогами. «Она фотошопит», — написала она на снимке. Затем девушка продемонстрировала скриншот галереи из своих снимков без ретуши. «Нет», — гласила надпись на размещенном кадре.

Зрители поддержали Власенко в комментариях под роликом. «Вы не можете фотошопить совершенство!», «Когда вы настолько совершенны, что люди не могут понять, есть ли на вас фотошоп», «Ты идеальная», «Я жду, когда ты будешь на подиуме Prada!» — высказывались они.

В ноябре 2021 года американская модель и телеведущая Крисси Тeйген ответила на негативные комментарии фанатов, которые появились в соцсетях после ее операции по пересадке бровей. Так, знаменитость объяснила, что в подростковом возрасте регулярно выщипывала брови, в результате чего они поредели и потеряли форму. После вмешательства ее новые брови стали очерченными, темными и густыми.

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Мария Винар
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