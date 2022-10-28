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22:53, 28 октября 2022Россия

В Херсонской области рассказали об обороне российской армии

Стремоусов: российская армия держит оборону в Херсонской области, шансы ВСУ очень слабые
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российская армия держит оборону и пресекает все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Херсонскую область. Об этом рассказал в своем Telegram-канале заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Мы держим оборону. Пока никуда никто не перемещается», — заявил он, подчеркнув, что шансы у украинских военных «очень слабые».

Стремоусов добавил, что на линии фронта на севере Херсонской области и николаевском направлении постоянно идут артиллерийские дуэли. Российские войска полностью контролируют ситуацию, заключил он.

Ранее командующий специальной военной операцией на Украине генерал армии Сергей Суровикин охарактеризовал как «непростую» ситуацию на херсонском направлении. Он отметил, что войска Украины повредили ряд таких объектов, как Антоновский мост, что осложняет обстановку. По словам командующего российскими войсками на Украине, Запад вынуждает Киев идти в наступление на этом направлении.

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Марина Совина
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