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23:39, 28 октября 2022Мир

Генерал США согласился со словами Путина о мировой угрозе

Генерал США Холт заявил, что Путин прав в том, что миру предстоит опасное десятилетие
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оказался прав в своем предупреждении, что миру предстоит самое тяжелое и опасное десятилетие со времен Второй мировой войны. Об этом заявил бригадный Генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в интервью Newsmax.

«Слабость Америки и вакуум лидерства действительно создают опасность глобального масштаба», — согласился Холт со словами российского президента.

Генерал вспомнил заявление Путина о том, что Россия открыта для дипломатии по вопросу решения украинского конфликта. По его мнению, Соединенные Штаты должны сесть за стол переговоров, чтобы не допустить эскалацию конфликта.

«Нам не обязательно соглашаться на их условия, мы можем разговаривать жестко. Но нам лучше сесть за стол переговоров», — резюмировал генерал.

28 октября Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что мир стоит на историческом рубеже. В своей речи он подчеркнул, что Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала себя врагом Евросоюза и США, как не считает и сейчас.

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Юлия Мискевич
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