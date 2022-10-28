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14:07, 28 октября 2022Экономика

Спрогнозирован рост оттока капитала из России

ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России до 251 миллиарда долларов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Согласно новому прогнозу российского Центробанка (ЦБ) отток капитала из страны в текущем году вырастет с 246 до 251 миллиарда долларов. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе регулятора, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Для сравнения, в 2021-м этот показатель составил 74 миллиарда долларов. При этом на 2023 год прогноз, наоборот, понижен. ЦБ ждет, что отток средств замедлится и составит 124 миллиарда долларов, это на миллиард меньше, чем предполагалось ранее. В более долгосрочной перспективе, в 2024 и 2025 годах, ЦБ ожидает оттока капитала из страны в 54 миллиарда и 16 миллиардов долларов соответственно.

Ранее на очередном заседании регулятор принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 7,5 процента и завершил курс смягчения денежно-кредитной политики. Как отметил ЦБ, инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и выросли по сравнению с летом.

Центробанк указал признаки замедления кредитной активности, в том числе на фоне ужесточения неценовых условий банковского кредитования. Однако темпы роста кредитования оставались в целом высокими. В то же время, россияне сохранили высокую склонность к сбережению, несмотря на на повышенные инфляционные ожидания и рост доли текущих счетов и наличных рублей в структуре сбережений.

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Платон Щукин
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