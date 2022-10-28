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14:58, 28 октября 2022Ценности

Кэти Перри раскрыла причину неестественного моргания глаза на концерте

Певица Кэти Перри объяснила, что аномально моргающий глаз был частью ее образа куклы
Кэти Перри

Кэти Перри. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская певица Кэти Перри отреагировала на слухи о своей болезни, которые появились из-за моргающего глаза на ее концерте. Пост, в котором она раскрыла причины своего поведения, появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поп-исполнительница разместила указанное видео, на котором она пытается полностью открыть неестественно закрывающийся глаз, нажимая на висок. По словам знаменитости, на самом деле аномальное моргание было частью образа куклы, в который она перевоплотилась ради шоу, нарядившись в блестящее мини-платье с пайетками.

«Приветствую всех моих любителей теорий заговора, которые придут посмотреть на мой трюк со сломанным кукольным глазом в реальной жизни в Вегасе в следующем году!» — объяснила Перри свое поведение на ролике, который стал вирусным в социальных сетях.

В сентябре 2020 года дрожащие руки Селены Гомес на видео о нанесении макияжа взволновали фанатов. На кадрах знаменитость поэтапно накладывает на свое предварительно очищенное лицо разные косметические средства. Когда она начинает подводить глаза черным лайнером, становится заметно, как дрожат ее руки.

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Майя Пономаренко
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