У голубей обнаружили превращающую в зомби болезнь

Daily Mirror: на острове Джерси у голубей обнаружили инфекцию парамиксовируса

На острове Джерси в проливе Ла-Манш у голубей обнаружили болезнь, которая превращает их в зомби. Об этом сообщает Daily Mirror.

Представитель приюта для животных объяснил, что птиц поражает парамиксовирус. Эта инфекция опасна для голубей, но не передается представителям других видов. Одно из проявлений болезни неврологическое: у зараженных особей сильно искривляется шея, возможно появление дрожи в крыльях и проблем с координацией. Также наблюдаются слабость, худоба и зеленый помет.

Сотрудник приюта добавил, что всех заболевших голубей пришлось подвергнуть эвтаназии, поскольку вирус неизлечим и быстро распространяется. С этим утверждением не согласны представители ветеринарной службы Bird Exotics. «Вирус не поддается лечению, хотя поддерживающая помощь ветеринара может уменьшить его тяжесть и увеличить шансы на выживание», — сообщается на сайте организации.

На государственном портале Великобритании советуют вакцинировать голубей от вируса, а также следить за тем, чтобы птицы не контактировали с больными особями во избежание распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Виктория более ста какаду погибли в результате массового отравления. Птиц обнаружила Кирсти Рамадан, основательница приюта для диких животных Bohollow Wildlife Shelter.