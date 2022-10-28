Наряд Наоми Кэмпбелл описали фразой «способ скрыть увядание»

Розовый наряд модели Наоми Кэмпбелл на выставке Forever Valentino в Катаре высмеяли в сети

Наряд британской супермодели и актрисы Наоми Кэмпбелл описали фразой «способ скрыть увядание». Соответствующее фото и комментарии появились в Daily Mail.

Отмечается, что знаменитость посетила выставку Forever Valentino, которая проходит в столице Катара Дохе. Для выхода в свет она надела длинное розовое платье с накидкой в тон, а также дополнила образ круглым головным убором, в центре которого оказалось ее лицо.

В свою очередь, читатели издания оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Словно она выглядывает из фламинго», «Это действительно странно и глупо», «Выглядит нелепо», «Платье красивое, головной убор ужасный», «Супермодель-клоун», «Новый способ скрыть увядание», «Похоже на какую-то секс-игрушку», — заявили они.

В сентябре британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл появилась в наряде на голое тело на показе бренда Hugo Boss в рамках Недели моды в Милане.