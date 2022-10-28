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19:17, 28 октября 2022Ценности

Наряд Наоми Кэмпбелл описали фразой «способ скрыть увядание»

Розовый наряд модели Наоми Кэмпбелл на выставке Forever Valentino в Катаре высмеяли в сети

Фото: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Maison Valentino

Наряд британской супермодели и актрисы Наоми Кэмпбелл описали фразой «способ скрыть увядание». Соответствующее фото и комментарии появились в Daily Mail.

Отмечается, что знаменитость посетила выставку Forever Valentino, которая проходит в столице Катара Дохе. Для выхода в свет она надела длинное розовое платье с накидкой в тон, а также дополнила образ круглым головным убором, в центре которого оказалось ее лицо.

В свою очередь, читатели издания оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Словно она выглядывает из фламинго», «Это действительно странно и глупо», «Выглядит нелепо», «Платье красивое, головной убор ужасный», «Супермодель-клоун», «Новый способ скрыть увядание», «Похоже на какую-то секс-игрушку», — заявили они.

В сентябре британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл появилась в наряде на голое тело на показе бренда Hugo Boss в рамках Недели моды в Милане.

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Карина Черных
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