52-летняя Наоми Кэмпбелл в Милане прошлась по подиуму в пиджаке на голое тело

Супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на показе Hugo Boss в Милане в пиджаке на голое тело

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл появилась в наряде на голое тело на показе бренда Hugo Boss в рамках Недели моды в Милане. Соотвествующие снимки публикует Daily Mail.

52-летняя манекенщица прошлась по подиуму в широких брюках и пиджаке темно-серой гаммы. При этом на размещенных кадрах видно, что на знаменитости отсутствует бюстгальтер. Кроме того, образ звезды был дополнен длинным черным пальто в классическом стиле и открытыми туфлями на платформе. Визажисты нанесли на глаза Кэмпбелл серые тени и розовую помаду на губы. Стилисты, в свою очередь, разделили ее волосы на ровный пробор и уложили их назад.

Отмечается, что в показе также приняли участие американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм и британская модель Джордан Данн.

В июле Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Знаменитость посетила показ бренда Azzedine Alaia, который состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже. Манекенщица прошлась по улице в платье длины макси, которое было украшено полупрозрачными вставками, оголяющими тело, и в босоножках на каблуке.