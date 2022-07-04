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52-летняя Наоми Кэмпбелл прошлась по улице в прозрачном платье

Супермодель Наоми Кэмпбелл посетила показ Azzedine Alaia в платье с прозрачными вставками

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Соответствующие снимки публикует портал Daily Mail.

52-летняя знаменитость посетила показ бренда Azzedine Alaia, который состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже. Манекенщица прошлась по улице в платье длины макси, которое было украшено полупрозрачными вставками, оголяющими тело, и в босоножках на каблуке. В качестве аксессуара звезда выбрала сумку фиолетового цвета.

Читатели издания восхитились внешним видом Кэмпбелл в комментариях под размещенными кадрами. «Выглядит супер», «Сексуально, но не вульгарно», «Как всегда со вкусом», «Шикарный наряд», «Самая красивая женщина», «Наоми на высоте!», «Просто вау», — высказывались поклонники.

В октябре 2021 года Наоми Кэмпбелл приняла участие в откровенной съемке для известного модного дома Alexander McQueen. В своих соцсетях она разместила короткий ролик, на котором запечатлена топлес в черных капроновых колготках, украшенных стразами, и туфлях на каблуках. Модель снялась лежа на черно-белом платке с принтом в виде черепов, прикрыв обнаженную грудь рукой.

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Майя Пономаренко
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