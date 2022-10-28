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20:07, 28 октября 2022Культура

Директор Эрмитажа предложил СМИ поменьше писать про вандалов

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что СМИ стоит поменьше писать про вандалов
Михаил Пиотровский

Михаил Пиотровский. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что СМИ стоит поменьше писать про атаки вандалов на музейные шедевры. Об этом сообщает ТАСС.

Пиотровский предложил принять меры из-за участившихся попыток порчи экспонатов. Он связал это с резким повышением роли музеев.

«Поэтому люди, желающие выражать какие-то свои политические взгляды, считают, что это нужно делать в музеях, что музеи для этого и существуют. Надо предпринимать меры: надо поменьше писать об этом», — сказал директор Эрмитажа.

Ранее он назвал войну самоутверждением нации. «С отношением к военным действиям тоже все не так просто. С одной стороны, война — это кровь и убийство, а с другой, — самоутверждение людей, самоутверждение нации», — сказал Пиотровский.

Он заявил, что «все мы милитаристы и имперцы», так как воспитаны в имперской традиции. По мнению директора Эрмитажа, стремление империи объединять народы соблазнительно, но это «один из хороших соблазнов».

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Марина Погосян
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