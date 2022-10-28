Директор Эрмитажа предложил СМИ поменьше писать про вандалов

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что СМИ стоит поменьше писать про вандалов

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что СМИ стоит поменьше писать про атаки вандалов на музейные шедевры. Об этом сообщает ТАСС.

Пиотровский предложил принять меры из-за участившихся попыток порчи экспонатов. Он связал это с резким повышением роли музеев.

«Поэтому люди, желающие выражать какие-то свои политические взгляды, считают, что это нужно делать в музеях, что музеи для этого и существуют. Надо предпринимать меры: надо поменьше писать об этом», — сказал директор Эрмитажа.

Ранее он назвал войну самоутверждением нации. «С отношением к военным действиям тоже все не так просто. С одной стороны, война — это кровь и убийство, а с другой, — самоутверждение людей, самоутверждение нации», — сказал Пиотровский.

Он заявил, что «все мы милитаристы и имперцы», так как воспитаны в имперской традиции. По мнению директора Эрмитажа, стремление империи объединять народы соблазнительно, но это «один из хороших соблазнов».