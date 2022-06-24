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Директор Эрмитажа назвал войну самоутверждением нации

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что «все мы милитаристы и имперцы»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский порассуждал о спецоперации и назвал войну самоутверждением нации. Интервью с ним опубликовала «Российская газета».

«С отношением к военным действиям тоже все не так просто. С одной стороны, война — это кровь и убийство, а с другой, — самоутверждение людей, самоутверждение нации», — сказал Пиотровский.

Он заявил, что «все мы милитаристы и имперцы», так как воспитаны в имперской традиции. По мнению директора Эрмитажа, стремление империи объединять народы соблазнительно, но это «один из хороших соблазнов».

Кроме того, Пиотровский сказал, что Россия перестала отступать и сделала окончательный поворот, потому что после 2014-го года «по-другому уже было нельзя, надо было разворачиваться». Сейчас, по его словам, Россия совершает глобальные преобразования, поэтому, когда «решается серьезный вопрос», необходимо быть со своей страной.

Директор Эрмитажа также отметил, что выставки российских музеев в Европе можно считать «спецоперацией» и большим успешным «культурным наступлением». При этом он отметил, что считает Россию частью Европы. «Мы — Европа и в какие‑то моменты больше Европа, чем многие из ее классических стран. И, безусловно, чем ЕС, который сейчас превращается в Советский Союз», — заявил Пиотровский.

23 июня Эрмитаж заявил о введении годового моратория на выставки в Европе и США. В марте Эрмитаж в Амстердаме разорвал отношения с Государственным Эрмитажем.

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Марина Погосян
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