Эрмитаж введет мораторий на выставки в Европе и США

Музей Эрмитаж заявил о введении годового моратория на выставки в Европе и США

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге заявил о введении годового моратория на выставки в Европе и США. Об этом сообщается на странице музея во «ВКонтакте».

«Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. Напомним, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков», — говорится в посте.

3 марта Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с российским Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Музей Нидерландов отказался от сотрудничества на фоне ситуации на Украине. Там заявили, что ранее амстердамский филиал пытался дистанцироваться от политических событий в современной России и сосредоточиться на работе, но все же решил прекратить сотрудничество.

На следующий день стало известно, что Государственный Эрмитаж досрочно завершил выставку «Русский авангард. Революция в искусстве» в Эрмитаже Амстердама. Музей в Санкт-Петербурге досрочно закрыл экспозицию и занялся возвращением экспонатов в Россию. Ранее планировалось, что выставка будет работать до 8 января 2023 года.