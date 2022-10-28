Беглый молдавский олигарх Плахотнюк решил вернуться в политику

Экс-лидер Демократической партии Молдавии Плахотнюк заявил о планах вернуться в политику

Беглый олигарх, бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк заявил о планах вернуться в политику. Об этом решении он рассказал в интервью порталу Tribuna.

«У них (нынешней молдавской власти — прим. «Ленты.ру») было три года, чтобы наступили хорошие времена. Насколько они преуспели, видно из ситуации в стране. Это причина, которая заставила меня принять решение, о котором я объявляю сейчас», — сказал Плахотнюк.

Экс-лидер партии подчеркнул, что считает себя политиком, который знает, как решать кризисные ситуации, и что его время пришло.

Владимир Плахотнюк сбежал из Молдавии после смены власти в 2019 году. Позже в республике начали расследовать его деятельность. В августе 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по подозрению в выводе из России 37 миллиардов рублей. Кроме того, его обвинили в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В январе 2022 года в отношении беглого олигарха возбудили новое дело в Молдавии. Его обвинили в незаконном выводе из страны 21 миллиона долларов.