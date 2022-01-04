Против беглого молдавского олигарха Плахотнюка возбудили новое дело

В Молдавии против бывшего лидера Демократической партии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка возбудили новое дело о хищениях из банков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по борьбе с коррупцией.

По данным следователей, в 2014-2015 годах из молдавского Сберегательного банка был противозаконно выведен 21 миллион долларов с помощью компаний, которыми Плахотнюк управлял через посредников. Правоохранители утверждают, что на эти деньги был куплен самолет, который впоследствии использовала преступная организация в своих интересах. В прокуратуре добавили, что адвокаты Плахотнюка оповещены о новом обвинении в отношении олигарха.

В августе 2021 года генпрокурор Молдавии заявил, что Плахотнюк, ранее считавшийся самым богатым и влиятельным человеком в стране, находится в Турции.

Плахотнюк был председателем правящей политической силы «Демократическая партия Молдавии» (ДПМ) и сбежал из Молдовы после смены власти 14 июня 2019 года и находился в Майями. После побега олигарха в Молдавии начали расследовать его деятельность.

5 августа 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по подозрению в выводе из России 37 миллиардов рублей. Ранее ему предъявили обвинение в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Плахотнюку грозит пожизненное лишение свободы.