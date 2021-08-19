Контролировавшего Молдавию олигарха нашли в Турции

Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, ранее считавшийся самым богатым и влиятельным человеком в стране, находится в Турции. Об этом заявил генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, долгое время Генеральная прокуратура не могла найти бывшего политика. «Мы потребовали экстрадиции господина Плахотнюка из нескольких стран. Получили промежуточные ответы, эта работа продолжается», — рассказал Стояногло. Он добавил, что впоследствии ведомству удалось заполучить секретные данные о местонахождении беглеца.

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Прокурор также добавил, что расследование в отношении Плахотнюка, в годы своего председательства контролировавшего всю страну, ведется по сей день как в Молдавии, так и за рубежом. Он отметил, что в процессе расследования правоохранители достигли определенных успехов, детали обнародуют позже. Известно, что активы миллионера, сумма которых составляет более трех миллиардов леев, арестовали.

Плахотнюк являлся председателем правящей политической силы «Демократическая партия Молдавии» (ДПМ) и сбежал из Молдовы после смены власти 14 июня 2019 года и находился в Майями. После побега олигарха в Молдавии начали расследовать его деятельность.

5 августа 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по подозрению в выводе из России 37 миллиардов рублей. Ранее ему предъявили обвинение в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Плахотнюку грозит пожизненное лишение свободы.

В декабре 2020 года стало известно, что бывший председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, контролировавший всю страну, стал гражданином Турции.